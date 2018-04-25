Неизвестные распылили газ в запорожской больнице, 20-летняя пациентка погибла

Медики попытались реанимировать девушку, однако спустя 30 минут она скончалась. Ведётся следствие.

В Запорожье выясняют обстоятельства странного происшествия, которое привело к гибели молодой девушки. Как сообщают украинские СМИ, трое молодых людей распылили в коридоре местной больницы неизвестный газ из баллончика. В результате находившаяся поблизости медсестра получила ожоги, а одна из пациенток потеряла сознание.

Медики попытались реанимировать девушку, однако спустя 30 минут она скончалась.

Первоначальной причиной смерти врачи назвали отравление газом неизвестного происхождения. Однако позже медики выдвинули ещё одну версию: тромбоэмболия лёгочной артерии. Обрыв тромба мог заблокировать венозный проток, что и привело к смерти.

Родственники погибшей утверждают, что в это время девушка проходила медицинское обследование и врачи "гоняли её из кабинета в кабинет", и, возможно, её организм не выдержал.

На данный момент ведётся следствие. Для выяснения причины смерти назначена экспертиза.