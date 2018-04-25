В Омске супруги-бизнесмены покончили с собой на городском пляже

Как сообщалось ранее, у женщины и мужчины было множество долгов перед кредиторами.

В Омске на пляже обнаружены тела 53-летних мужчины и женщины, которые, как предполагается, покончили с собой. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Как отмечается, у супругов была фирма по продаже электротехники. Они оба сильно задолжали по кредитам. Также отмечалось, что они оставили предсмертную записку.

Сообщается, что супруги жили в элитном доме. У них остался 30-летний сын, который сейчас учится в Англии.