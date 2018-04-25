Макрон уверен, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

При этом, по мнению французского лидера, страны — участницы СВПД должны гарантировать стабильность и уважение суверенитета этой страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Конгрессе США, озвучил официальную позицию Парижа по вопросу ядерного разоружения Ирана.

— Иран никогда не должен обзавестись никакими ядерными вооружениями. Ни сейчас, ни через пять лет, ни через десять лет. Никогда. Однако эта политика никогда не должна привести нас к войне на Ближнем Востоке, — заявил Эмманюэль Макрон. Также он объявил, что Франция не намерена выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, несмотря на то что это соглашение "не даёт ответа на все опасения".

Кроме того, французский лидер призвал участников СВПД гарантировать и уважать суверенитет наций, в том числе и Ирана, который "представляет из себя великую цивилизацию".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заключённое в 2015 году соглашение его не устраивает, и угрожал выйти из него, если оно не будет доработано. В этой связи США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция и Германия) в январе нынешнего года создали группу для выработки дополнительных договорённостей к сделке с Ираном.