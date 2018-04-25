Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

Президент России Владимир Путин и глава Армении Армен Саркисян провели телефонные переговоры. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудили ситуацию в Армении.
— Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путём конструктивного диалога строго в конституционных рамках, — отмечается в сообщении.
Напомним, 13 апреля в Ереване начались акции протеста, которые были направлены против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. В итоге он согласился выполнить главное требование митингующих и покинул свой пост. Также в отставку ушло и Правительство Армении.
Однако акции не закончились. Представители оппозиции выдвинули новые требования. По их мнению, главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", кроме того, необходимо сформировать временное правительство.
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