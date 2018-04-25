Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

Как было отмечено во время переговоров, для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность.

Президент России Владимир Путин и глава Армении Армен Саркисян провели телефонные переговоры. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудили ситуацию в Армении.

— Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путём конструктивного диалога строго в конституционных рамках, — отмечается в сообщении.

Напомним, 13 апреля в Ереване начались акции протеста, которые были направлены против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. В итоге он согласился выполнить главное требование митингующих и покинул свой пост. Также в отставку ушло и Правительство Армении.

Однако акции не закончились. Представители оппозиции выдвинули новые требования. По их мнению, главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", кроме того, необходимо сформировать временное правительство.