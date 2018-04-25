Никакого рэпа. Охранник Burger King избил посетителя за отказ замолчать — видео

В одном из отделений ресторана быстрого питания Burger King в Москве охранник избил 31-летнего посетителя за отказ "замолчать" и выключить музыку. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, сообщает "Пятый канал".

По словам пострадавшего, ссора разгорелась после того, как он включил бит и начал читать рэп для своих знакомых, а просьбу охранника "замолчать" и выключить музыку отверг.

Услышав отказ, охранник выгнал посетителя из-за стола и после избил, несмотря на попытки очевидцев вмешаться в разборку.

В результате этого мужчина получил ушиб грудной клетки, перелом пальца и был доставлен в больницу. Он по-прежнему находится под наблюдением врачей.

О других обстоятельствах случившегося неизвестно.