В Петербурге госпитализирован знаменитый шансонье Шарль Азнавур

Пятый канал сообщает, что незадолго до выступления артист пожаловался на резкую боль.

В Санкт-Петербурге госпитализирован знаменитый шансонье Шарль Азнавур. Как пишут местные СМИ, концерт 93-летнего певца был отменён, а его доставили в частную медицинскую клинику.

Шарль Азнавур — французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр армянского происхождения. Будучи одним из популярнейших исполнителей во Франции, он также хорошо известен далеко за её пределами.

Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), он признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.