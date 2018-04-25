Скончался народный артист СССР Шухрат Аббасов

Читайте также

Скончался народный артист СССР Шухрат Аббасов

1990

Фото: © mytashkent.uz

Народный артист СССР, известный кинорежиссёр Шухрат Аббасов умер в столице Узбекистана в 87 лет. Эту информацию подтвердили его родственники.

— Шухрат Салихович скончался сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте, он будет похоронен на мемориальном кладбище "Минор", — приводит ТАСС слова его родственников.

Шухрат Аббасов является лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы и премии Ленинского комсомола Узбекистана. Он известен своими работами "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный", а также 17-серийным телефильмом "Огненные дороги".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×