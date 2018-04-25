Представители властей США приехали к закрытой резиденции генконсула РФ в Сиэтле

Представители американских властей приехали к закрытой резиденции генерального консула РФ в Сиэтле, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, они открыли ворота и проникли на территорию.

Отмечается, что российские дипломаты наблюдают за действиями властей США, решение об ответе будет принято позже.

Напомним, ранее США потребовали закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле 2 апреля и освободить здание до конца 24 апреля. Это было сделано вместе с выдворением 60 российских дипломатов в качестве ответа на якобы причастность Москвы к инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.