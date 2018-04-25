А вдруг завербуют? Латвийских школьников больше не пустят в российские лагеря

Поводом для данного запрета стало участие детей в военно-патриотической игре "Зарница".

Депутаты парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Латвии в минувший вторник, 24 апреля, приняли поправки в закон о защите прав детей. Как заявил депутат и член комиссии по обороне и внутренним делам республики Карлис Сержантс, изменения направлены на то, чтобы латвийские дети не ездили в российские лагеря.

Согласно нововведениям, дети имеют право участвовать только в тех мероприятиях, которые не угрожают их безопасности. По мнению Карлиса Сержантса, основная угроза латвийским детям исходит из России.

Как считает депутат сейма Игорь Зуев, формальным поводом для этих поправок стала игра в "Зарницу". По его словам, участие латвийских детей в этой игре преподносится так, словно в России этих детей "пытались завербовать".

— Насколько мне известно, некоторые дети из Латгалии ездили в Россию и там принимали участие в так называемых зарницах. Видимо, руководству страны это не понравилось, — отметил он.