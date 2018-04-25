При наезде фургона на пешеходов в Торонто пострадала 91-летняя россиянка

Она получила травмы разной степени тяжести и, несмотря на "стабильное состояние", по-прежнему находится под наблюдением врачей.

91-летняя гражданка России, также имеющая канадское гражданство, получила ранения во время наезда фургона на пешеходов в Торонто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Оттаве.

— В ходе трагического инцидента 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России, имеющая также и канадское гражданство. Это Александра Степановна Кожевникова 1927 года рождения, ветеран труда, — сказал дипломат.

По словам сотрудника дипломатического ведомства, пожилая женщина "получила травмы от удара по касательной и от падения на землю". После случившегося ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время врачи оценивают её состояние как стабильное. Сотрудники Генерального консульства РФ в Торонто поддерживают связь с её сыном и другими родственниками. Они в свою очередь ожидают скорейшей выписки Александры Степановны.

Ранее Лайф сообщал, что фургон врезался в толпу людей на Янг-стрит в Торонто. В результате погибли 10 человек, 15 пострадали. Полиция города нашла и задержала водителя фургона.