Медведев поздравил "Аэрофлот" с 95-летием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов ПАО "Аэрофлот" с 95-летием крупнейшей российской авиакомпании.
— Впечатляющие достижения "Аэрофлота", успех и популярность у пассажиров — это ежедневный труд, талант и энергия пилотов, механиков, стюардов и стюардесс, всех специалистов компании, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте российского правительства.
Медведев отметил, что компания за свою историю заслужила не только авторитет самой надёжной и безопасной, но и признание миллионов путешественников.
— История "Аэрофлота" — это история гражданской авиации нашей страны. Это уникальный профессиональный путь от пассажирских шестиместных самолётов до новейших дальнемагистральных лайнеров, — подчеркнул премьер.
Он также напомнил, что российский авиаперевозчик является на сегодняшний день признанным мировым брендом и занимает лидирующие позиции на отечественном и мировом рынке перевозок.
— И, как и прежде, "Аэрофлот" — всегда и во всём первый. И по географии маршрутов. И по числу пассажиров. И по обновлению авиапарка, качеству и комфорту перелётов, сервису, — отметил Медведев.
Премьер-министр особо отметил уникальный центр управления авиакомпании, который позволяет в реальном времени следить за всеми процессами на бортах в воздухе и на земле.
Медведев пожелал сотрудникам и ветеранам авиаперевозчика удачи, здоровья и новых успехов.
Ранее авиакомпанию поздравил с 95-летием президент России Владимир Путин.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени