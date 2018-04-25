Медведев поздравил "Аэрофлот" с 95-летием

Авиакомпания за свою историю заслужила не только авторитет самой надёжной и безопасной, но и признание миллионов путешественников, отметил премьер.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов ПАО "Аэрофлот" с 95-летием крупнейшей российской авиакомпании.

— Впечатляющие достижения "Аэрофлота", успех и популярность у пассажиров — это ежедневный труд, талант и энергия пилотов, механиков, стюардов и стюардесс, всех специалистов компании, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте российского правительства.

Медведев отметил, что компания за свою историю заслужила не только авторитет самой надёжной и безопасной, но и признание миллионов путешественников.

— История "Аэрофлота" — это история гражданской авиации нашей страны. Это уникальный профессиональный путь от пассажирских шестиместных самолётов до новейших дальнемагистральных лайнеров, — подчеркнул премьер.

Он также напомнил, что российский авиаперевозчик является на сегодняшний день признанным мировым брендом и занимает лидирующие позиции на отечественном и мировом рынке перевозок.

— И, как и прежде, "Аэрофлот" — всегда и во всём первый. И по географии маршрутов. И по числу пассажиров. И по обновлению авиапарка, качеству и комфорту перелётов, сервису, — отметил Медведев.

Премьер-министр особо отметил уникальный центр управления авиакомпании, который позволяет в реальном времени следить за всеми процессами на бортах в воздухе и на земле.

Медведев пожелал сотрудникам и ветеранам авиаперевозчика удачи, здоровья и новых успехов.

Ранее авиакомпанию поздравил с 95-летием президент России Владимир Путин.