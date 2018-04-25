Восемь строителей заболели кишечной инфекцией в Москве

Эксперты Роспотребнадзора проводят проверку по факту обнаружения кишечной инфекции у восьми строителей в Центральном административном округе. Четверо из них были госпитализированы.
— При обследовании очага инфекции отобраны пробы продуктов питания, питьевой воды, взяты смывы с оборудования и инвентаря, произведён отбор биологического материала от больных на возбудителей острых кишечных инфекций для проведения лабораторных исследований, — отмечается в сообщении.
По словам специалистов, одновременно проходит эпидемиологическое расследование по месту проживания рабочих. Эксперты также устанавливают операторов питания.
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