Восемь строителей заболели кишечной инфекцией в Москве

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Восемь строителей заболели кишечной инфекцией в Москве

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку по факту произошедшего в Центральном административном округе столицы.

Эксперты Роспотребнадзора проводят проверку по факту обнаружения кишечной инфекции у восьми строителей в Центральном административном округе. Четверо из них были госпитализированы.

— При обследовании очага инфекции отобраны пробы продуктов питания, питьевой воды, взяты смывы с оборудования и инвентаря, произведён отбор биологического материала от больных на возбудителей острых кишечных инфекций для проведения лабораторных исследований, — отмечается в сообщении.

По словам специалистов, одновременно проходит эпидемиологическое расследование по месту проживания рабочих. Эксперты также устанавливают операторов питания.

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