Учёные пожаловались на блокировки Роскомнадзора

В ОНР заявили, что из-за действий надзорного ведомства лишились доступа к множеству интернет-ресурсов.

Совет Общества научных работников (ОНР) обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву из-за блокировки Роскомнадзором интернет-ресурсов. Открытое письмо было размещено на сайте организации.

В документе говорится, что из-за попытки надзорного ведомства заблокировать мессенджер Telegram был ограничен доступ к почти 18 миллионам IP-адресов.

Учёные пожаловались, что из-за действий Роскомнадзора они лишились возможности использовать архивы научных журналов издательства Wiley, библиотеку Java, поисковую систему Google, специализированную сеть научных контактов ResearchGate, сайт журнала Science и многие другие ресурсы.

Также учёные возмутились тем, что из-за регулярных сбоев информационной системы Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) были сорваны сроки подачи заявок на конкурсы грантов.

Более того, частично был парализован учебный процесс в МГУ, ВШЭ и других вузах из-за сбоев доступа к учебным сайтам.

В заявлении говорится, что никакое судебное решение "не может оправдать вред, нанесённый отечественной науке и всему российскому обществу". Также в ОНР отметили, что такие действия нарушают конституцию, гарантирующую гражданам право свободно получать, искать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. В результате блокировок IP-адресов возникли проблемы с доступом в России к ряду крупнейших интернет-ресурсов, включая некоторые поисковые системы и сайты банков.