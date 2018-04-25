В Санкт-Петербурге появился сквер имени Довлатова

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга присвоила имя российского писателя Сергея Довлатова скверу, расположенному на Загородном проспекте.
Зелёная зона располагается в центре города близ дома, где больше 30 лет проживал известный автор.
Сообщается, что в Петербурге также появились скверы имени Александра Белова, Валентины Котовой, Владимира Кондрашина, Генерала Селезнёва, Военных Железнодорожников, Полярника Корнилова, а также Чернышевский и Емельяновский.
Стоит отметить, что впервые имя Сергея Довлатова увековечили в Петербурге в октябре 2016 года, установив ему памятник на улице Рубинштейна рядом с домом 23, где он жил.
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