В Мосгордуме утвердили поправки в избирательный кодекс столицы

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В Мосгордуме утвердили поправки в избирательный кодекс столицы

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Депутаты Мосгордумы одобрили поправки в столичный избирательный кодекс. Согласно нововведениям, время голосования на выборах главы города, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления продлевается до 22:00, то есть на два часа.

— Мы понимаем, что сентябрь — дачный сезон. Мы даём возможность москвичам отдать свой голос за того кандидата, за которого они посчитают нужным, — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Сообщается, что данные поправки являются инновационными в законодательстве столицы. Они приняты в окончательном чтении. Отмечается, что теперь также наблюдатели от Общественной палаты наделены официальным статусом.

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