Ракета-носитель "Рокот" стартовала с космодрома Плесецк

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Ракета-носитель "Рокот" стартовала с космодрома Плесецк

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Как отмечалось, выводимый на орбиту аппарат будут использовать для сбора данных о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон.

Ракета-носитель "Рокот" стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили представители Роскосмоса.

— Сегодня в 20:57 мск с космодрома Плесецк произведён пуск ракеты-носителя "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и европейским космическим аппаратом Sentinel-3В, — отмечается в сообщении.

Вскоре прошло разделение разгонного блока "Бриз-КМ" и второй ступени ракеты-носителя.

Как сообщалось, пусковые операции были обеспечены силами и средствами Космических войск ВКС Минобороны РФ. Космический аппарат Sentinel-3В предназначен для решения задач программы Copernicus. Речь идёт о мониторинге окружающей среды.

Так, спутник Sentinel-3В будут использовать для сбора данных дистанционного мониторинга о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон.

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