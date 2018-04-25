Ракета-носитель "Рокот" стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили представители Роскосмоса.
— Сегодня в 20:57 мск с космодрома Плесецк произведён пуск ракеты-носителя "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и европейским космическим аппаратом Sentinel-3В, — отмечается в сообщении.
#Sentinel3В: есть пуск ракеты-носителя «Рокот»!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 апреля 2018 г.
Сегодня в 20:57 мск с космодрома «Плесецк» произведен пуск ракеты-носителя «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» и европейским космическим аппаратом «Sentinel-3В».
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Вскоре прошло разделение разгонного блока "Бриз-КМ" и второй ступени ракеты-носителя.
#Sentinel3В: отделение разгонного блока— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 апреля 2018 г.
В соответствии с программой полета в 21:02 мск прошло разделение разгонного блока «Бриз-КМ» и второй ступени ракеты-носителя «Рокот». Отделение спутника Sentinel-3В на целевой орбите запланировано в 22:17 мск. pic.twitter.com/BqiloJWugV
Как сообщалось, пусковые операции были обеспечены силами и средствами Космических войск ВКС Минобороны РФ. Космический аппарат Sentinel-3В предназначен для решения задач программы Copernicus. Речь идёт о мониторинге окружающей среды.
Так, спутник Sentinel-3В будут использовать для сбора данных дистанционного мониторинга о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон.
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