Захарова назвала рейдерским захватом вторжение властей США в Генконсульство РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проникновение представителей американского правительства на территорию Генконсульства РФ в Сиэтле рейдерским захватом. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке".

— Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генконсульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват, — написала Захарова, комментируя прямой эфир дипмиссии РФ в США с места событий.

Ранее стало известно, что представителям США удалось попасть на территорию резиденции генконсула России в Сиэтле, после чего они взломали замок на входной двери.