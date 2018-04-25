Посольство РФ обвинило США в нарушении международного права

Власти США нарушают как международное, так и национальное право в отношении дипсобственности РФ в Сиэтле, Россия имеет право на адекватный ответ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Вашингтоне Николая Пукалова.

— Они нарушают не только международное право своими грубейшими действиями, но и своё законодательство, защищающее право частной собственности. В данном случае речь о госсобственности РФ, — заявил Пукалов. — Российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Ранее стало известно, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генерального консула РФ в Сиэтле. Они вошли на территорию и уже проникли в здание.