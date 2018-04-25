Капитан российского судна "Норд" попал в больницу на Украине

Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко попал в больницу на Украине в свой день рождения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката моряков Дмитрия Щербину.
— Владимир Горбенко находится в Днепропетровске, его положили в клинику для обследования сегодня, в день его рождения. Мы этого добились с большим трудом, — отмечается в сообщении.
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ с 10 членами экипажа на борту. Сейнер был зарегистрирован в одном из портов Крыма. Через десять дней удержания на судне украинские силовики всё же разрешили экипажу покинуть корабль. Россияне неоднократно пытались покинуть территорию Украины.
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