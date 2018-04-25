Глава Пентагона выступил за "гибкие исключения" из антироссийских санкций

Джеймс Мэттис заявил, что рассчитывает на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в интересах американской стороны иметь "гибкие исключения" из антироссийских санкций, под которые могут попасть союзники Соединённых Штатов.

— Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений, так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах, — отмечается в письменных показаниях Мэттиса перед конгрессом.

Напомним, что в прошлом году в Соединённых Штатах приняли закон "О противодействии противникам Америки через санкции". В нём предусмотрены санкции против России, Ирана и КНДР.