Роскомнадзор изменит систему блокировки мессенджера Telegram

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Роскомнадзор изменит систему блокировки мессенджера Telegram

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Фото: ©Flickr/Алексей М.

Роскомнадзор пообещал изменить систему блокировки Telegram и начать делать это более точечно, сообщил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников после закрытой встречи в ведомстве, посвящённой блокировке мессенджера.

— В Роскомнадзоре подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещённой информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно, — цитирует ТАСС Гребенникова.

Напомним, ранее на блокировки Роскомнадзора пожаловались российские учёные.

13 апреля Таганский суд постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в РФ. В результате возникли проблемы с доступом в России к ряду крупнейших интернет-ресурсов, включая некоторые поисковые системы и сайты банков.

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