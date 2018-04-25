Роскомнадзор изменит систему блокировки мессенджера Telegram

Роскомнадзор пообещал изменить систему блокировки Telegram и начать делать это более точечно, сообщил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников после закрытой встречи в ведомстве, посвящённой блокировке мессенджера.
— В Роскомнадзоре подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещённой информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно, — цитирует ТАСС Гребенникова.
Напомним, ранее на блокировки Роскомнадзора пожаловались российские учёные.
13 апреля Таганский суд постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в РФ. В результате возникли проблемы с доступом в России к ряду крупнейших интернет-ресурсов, включая некоторые поисковые системы и сайты банков.
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