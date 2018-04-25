Шарля Азнавура переведут из больницы Петербурга на лечение в Париж

Французского шансонье Шарля Азнавура, которого госпитализировали в Петербурге, доставят для дальнейшего лечения в Париж в четверг, 26 апреля. Об этом ТАСС сообщили организаторы концертов певца.
— Шарль Азнавур сейчас находится под капельницей в одной из больниц [Санкт-Петербурга]. Завтра утром он улетит в Париж, где продолжит лечение, — сказали организаторы.
Отмечается, что диагноз 93-летнего шансонье пока неизвестен.
Как ранее сообщал Лайф, Шарлю Азнавуру стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге.
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