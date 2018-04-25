Шарля Азнавура переведут из больницы Петербурга на лечение в Париж

После концерта в Петербурге певец должен был выступить 28 апреля в Кремлёвском дворце в Москве.

Французского шансонье Шарля Азнавура, которого госпитализировали в Петербурге, доставят для дальнейшего лечения в Париж в четверг, 26 апреля. Об этом ТАСС сообщили организаторы концертов певца.

— Шарль Азнавур сейчас находится под капельницей в одной из больниц [Санкт-Петербурга]. Завтра утром он улетит в Париж, где продолжит лечение, — сказали организаторы.

Отмечается, что диагноз 93-летнего шансонье пока неизвестен.

Как ранее сообщал Лайф, Шарлю Азнавуру стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге.