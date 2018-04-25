В США экс-полицейского заподозрили в серии убийств и изнасилований

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В США экс-полицейского заподозрили в серии убийств и изнасилований

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Фото: © Flickr/John Sonderman

Награда за информацию, которая могла бы помочь найти его, составляла 50 тысяч долларов.

Полиция в американском штате Калифорния задержала бывшего правоохранителя по подозрению в нескольких убийствах и изнасилованиях. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

По версии полиции, 72-летний Джозеф Джеймс де Анджело в период с 1976 по 1986 годы совершил 12 убийств и 45 изнасилований. Кроме того, сейчас устанавливается, причастен ли экс-полицейский к убийству ещё двух человек.

Газета отмечает, что мужчина находился в розыске несколько десятков лет. Предполагается, что он избегал поимки, так как был хорошо знаком с методами работы полиции.

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