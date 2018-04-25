Угроза исчезновения дальневосточного леопарда ликвидирована

Под охраной национального парка "Земля леопарда" сейчас находится 70 процентов всей популяции этой самой редкой крупной кошки в мире.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что угроза исчезновения дальневосточных леопардов в стране ликвидирована.

— В 2012 году был образован национальный парк "Земля леопарда" и фонд неравнодушных людей. Тогда ситуация была очень нехорошая. Оставалось около 30 особей самой редкой и красивой кошки. За это время многое сделано. Угроза исчезновения этого подвида ликвидирована полностью, — заявил Иванов на вечере памяти Николая Воронцова, чьё имя присвоено нацпарку.

Всего в нём на данный момент обитает порядка ста особей вместе с котятами.

При этом Иванов отметил наличие другой проблемы — нехватки территории для животных.

— Слишком много кошек, и каждой нужен свой ареал. Мы над этим работаем, кое-какие подвижки есть, — добавил он.

Парк "Земля леопарда" в 2012 году стал центром популяции диких пятнистых хищников. Под охраной учреждения сейчас находится 70 процентов всей популяции дальневосточных леопардов, являющихся самыми редкими крупными кошками в мире. В начале 2000-х годов в дикой природе этих хищников насчитывалось только 30.