Совет по науке: Действия Роскомнадзора могут сорвать научную работу в России

Отмечается, что в последние несколько дней совет столкнулся с серьёзными перебоями в работе важных для деятельности организации сайтов и служб.

Действия Роскомнадзора по блокировке интернет-ресурсов ставят под угрозу срыва научную работу в России. Об этом заявили в Совете по науке при Минобрнауки РФ.

— Совет обращает внимание руководящих органов и технических исполнителей, отвечающих за блокировку, на в высшей степени негативные последствия обсуждаемых действий. Они ставят под угрозу выполнение государственного задания в области научной и научно-технической деятельности, качественную экспертизу, да и всю научную деятельность в России, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета.

Отмечается, что в последние несколько дней совет столкнулся с серьёзными перебоями в работе важных для деятельности организации сайтов и служб.

— Совет требует в кратчайшие сроки обеспечить беспрепятственный доступ ко всем интернет-ресурсам, которые критически важны для нормальной работы научно-исследовательских и образовательных организаций Российской Федерации. Срыв научной работы во всей стране — слишком высокая цена за неуклюжую попытку исполнения судебного решения в отношении одной компании, — подчеркнули в Совете по науке.

Напомним, 16 апреля операторы связи по требованию Роскомнадзора начали блокировать мессенджер Telegram на территории России. С того же дня началась блокировка IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые мессенджер использует для своей работы.