Футболист сборной Англии и "Ливерпуля" пропустит ЧМ-2018

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов против итальянской "Ромы".

Хавбек "Ливерпуля" и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит Чемпионат мира по футболу — 2018. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Футболист получил повреждение в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов против итальянской "Ромы". Сроки его восстановления пока не известны. Но, по заверениям медицинского штаба "Ливерпуля", Окслейд-Чемберлен будет оставаться в лазарете до окончания сезона, в том числе и на чемпионате мира.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Англичане на групповом этапе сыграют со сборными Туниса, Панамы и Бельгии.