Вдох глубокий, руки шире. Учёные назвали лекарство от депрессии

Выяснилось, что избежать этого состояния человек может, когда он регулярно получает физическую нагрузку.

Международная группа учёных выяснила, что люди с высокой физической активностью меньше подвергаются риску возникновения депрессии. Статья об этом опубликована на портале EurekAlert.

В своей работе исследователи опросили 266 939 психически здоровых пациентов, 47 процентов из которых составляли мужчины. При этом учёные учитывали такие факторы, как масса тела человека, наличие у него вредных привычек.

Выяснилось, что предотвратить развитие депрессии людям, независимо от возраста и географического положения, помогают физические нагрузки на организм.

— Это первый глобальный метаанализ, доказывающий, что физическая активность способствует защите населения от развития депрессии, — заявил профессор Фелипе Баррето Шуч.

В дальнейшем он совместно с коллегами планирует высчитать влияние различных видов спорта на вероятность развития депрессивного состояния у человека.

Ранее Лайф писал, что учёные из Эдинбурга выяснили, какие гены провоцируют появление депрессии.