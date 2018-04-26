Мужчина с оружием проник в иранское представительство в Вашингтоне

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Мужчина с оружием проник в иранское представительство в Вашингтоне

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Фото: © Flickr/Victor

В секретной службе сообщили, что сотрудничают с полицейскими в расследовании инцидента.

Мужчина с оружием задержан в иранском представительстве в Вашингтоне. Об этом сообщила Секретная служба США.

— Первоначально сообщалось о выстрелах. Персонал секретной службы перекрыл территорию и установил, что стрельбы не было. Тем не менее был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию, — говорится в заявлении секретной службы.

По данным иранского агентства новостей IRNA, задержанный выкрикивал лозунги против Ирана.

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