Мужчина с оружием проник в иранское представительство в Вашингтоне

Мужчина с оружием задержан в иранском представительстве в Вашингтоне. Об этом сообщила Секретная служба США.
— Первоначально сообщалось о выстрелах. Персонал секретной службы перекрыл территорию и установил, что стрельбы не было. Тем не менее был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию, — говорится в заявлении секретной службы.
#Iran’s Interest Section in Washington comes under attack https://t.co/jYe5VX0RHl pic.twitter.com/o3UEewLUrf— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 25 апреля 2018 г.
По данным иранского агентства новостей IRNA, задержанный выкрикивал лозунги против Ирана.
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