В Турции 14 сотрудников оппозиционной газеты могут посадить в тюрьму

Отмечается, что прокуратура Стамбула обвиняет их в содействии террористическим организациям.

В Турции суд приговорил к тюремным срокам от двух с половиной до семи с половиной лет 14 сотрудников оппозиционной газеты "Джумхуриет", которых обвинили в содействии терроризму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ещё один подсудимый, не являющийся журналистом, был приговорён к десяти годам тюремного заключения за свои публикации в "Твиттере". Кроме того, рассмотрение обвинений в адрес бывшего главреда "Джумхуриет" Джана Дюндара, проживающего в Германии, продолжат в рамках другого судебного дела.

При этом отмечается, что исполнение приговора было отложено до окончания рассмотрения апелляций работников СМИ.

Напомним, журналистов и сотрудников этой турецкой газеты задержали ещё в 2016 году. Прокуратура Стамбула заявила об их связях с запрещёнными в Турции Рабочей партией Курдистана и террористической организацией ФЕТО, состоящей из сторонников мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена и обвиняющейся в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.