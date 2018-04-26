Российские дипломаты встретились с лидерами оппозиции Армении

В ходе беседы участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и стране в целом.

Сотрудники Посольства России в Ереване встретились с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

— Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, — говорится в "фейсбуке" российского посольства в Армении.

Дипломаты отметили, что сложившуюся ситуацию необходимо разрешать только в рамках конституции и в интересах граждан Армении.

Напомним, 13 апреля в Ереване начались протесты, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. Через 10 непрекращающихся митингов оппозиции он согласился выполнить главное требование митингующих и покинул свой пост. Также в отставку ушло и Правительство Армении.

При этом протесты не прекратились, а представители оппозиции выдвинули новые требования. По их мнению, главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", а после — сформировано временное правительство.