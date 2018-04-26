Киев объявил о наборе в "патрульную полицию Крыма"

Как отметил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский, "скоро по количеству виртуально созданных ведомств и подразделений, в том числе в силовых структурах, Украина займёт первое место в мире".

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о создании "патрульной полиции Республики Крым и Севастополя". Об этом сообщается на сайте МВД страны.

По словам Князева, будут отобраны 60 сотрудников на офицерские должности и этим людям предстоит работать с крымчанами, которые выехали с территории полуострова.

Также глава Нацполиции планирует, что новая структура будет осуществлять патрулирование на трёх основных дорогах, соединяющих Незалежную с Крымом. Отмечается, что патрульная полиция должна появиться в Херсонской области до конца года.

В Крыму уже отреагировали на планы Киева. Вице-премьер и министр внутренней политики, связи и информации республики Дмитрий Полонский отметил, что "скоро по количеству виртуально созданных ведомств и подразделений, в том числе в силовых структурах, Украина займёт, если уже не заняла, первое место в мире"

Также Полонский подчеркнул, что для изучения работы этого "подразделения" следовало бы задействовать международные правовые институты.