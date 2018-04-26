Терминал аэропорта Манчестера эвакуировали из-за подозрительного предмета

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Терминал аэропорта Манчестера эвакуировали из-за подозрительного предмета

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Фото: © flickr.com/Vaidotas Mišeikis

По данным СМИ, эвакуация является мерой предосторожности. Других подробностей инцидента не приводится.

Один из терминалов аэропорта британского города Манчестер частично эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом пишет газета Manchester Evening News.

— Мы можем подтвердить, что второй терминал был частично эвакуирован этим вечером в связи с опасениями, связанными с предметом, который проходил контроль, — цитирует издание представителя аэропорта.

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