Терминал аэропорта Манчестера эвакуировали из-за подозрительного предмета

Один из терминалов аэропорта британского города Манчестер частично эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом пишет газета Manchester Evening News.
LIVE updates: Manchester Airport terminal partially evacuated after 'concerns over item in security' - Manchester Evening News https://t.co/9vF8e5ul86— MancunianBuzz (@MancunianBuzz) 25 апреля 2018 г.
— Мы можем подтвердить, что второй терминал был частично эвакуирован этим вечером в связи с опасениями, связанными с предметом, который проходил контроль, — цитирует издание представителя аэропорта.
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