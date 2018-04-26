"СКА-Нева" и "Динамо" установили рекорд всех лиг в РФ по продолжительности матча

Таким образом, было побито предыдущее достижение, установленное клубами ТХК (Тверь) и "Динамо" (Балашиха) 13 марта 2016 года. Тогда хоккеисты провели на льду 120 минут и 23 секунды.

Поединок финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между командами из Санкт-Петербурга "СКА-Нева" и "Динамо" оказался самым продолжительным в истории не только ВХЛ, но и всех остальных российских лиг.

Игра завершилась в шестом овертайме со счётом 4:3 в пользу "СКА-Невы". Победную шайбу гости забросили на 160-й минуте и 36-й секунде матча. Благодаря этому "армейцы" не выключились из борьбы за трофей. В серии до четырёх побед пока ведёт "Динамо" — 3:2.

Таким образом, было побито предыдущее достижение, установленное клубами ТХК (Тверь) и "Динамо" (Балашиха) 13 марта 2016 года. Тогда хоккеисты провели на льду 120 минут и 23 секунды.

Что касается Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), рекорд по продолжительности встречи принадлежит московскому ЦСКА и финскому "Йокериту". В плей-офф нынешнего сезона команды сыграли 142 минуты девять секунд.