Врач Трампа заявил, что не бил машину на вечеринке

Главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что не разбивал машину во время вечеринки.

— Могу вам сказать, что машину я не бил, — сказал Джексон журналистам.

Ранее газета New York Times сообщила, что врач президента США Дональда Трампа разбил автомобиль во время вечеринки. Каким образом это произошло, не уточняется.

Отметим, что Ронни Джексон является кандидатом на пост министра США по делам ветеранов. При этом СМИ не раз обвиняли его в злоупотреблении служебными полномочиями.

Так, ранее телеканал CNN передавал, что Джексон пытался вломиться в комнату своей коллеги в пьяном виде. Кроме того, по информации других изданий, главный врач Белого дома зачастую широко использует своё право выписывать сильнодействующие лекарства знакомым.