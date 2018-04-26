Moody's подтвердило высший кредитный рейтинг США

Читайте также

Moody's подтвердило высший кредитный рейтинг США

1494

Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

По мнению аналитиков рейтингового агентства, такая оценка связана с динамичным характером и высокой конкурентоспособностью американской экономики.

Международное агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг США на высшем уровне Aаа со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По мнению аналитиков агентства, такая оценка связана с динамичным характером и высокой конкурентоспособностью экономики США.

В организации также отметили "очень высокую надёжность институтов и малую подверженность кредитным шокам в связи с уникальной ролью американского доллара и рынка акций казначейства США в мировой финансовой системе".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×