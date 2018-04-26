Moody's подтвердило высший кредитный рейтинг США

Международное агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг США на высшем уровне Aаа со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По мнению аналитиков агентства, такая оценка связана с динамичным характером и высокой конкурентоспособностью экономики США.
В организации также отметили "очень высокую надёжность институтов и малую подверженность кредитным шокам в связи с уникальной ролью американского доллара и рынка акций казначейства США в мировой финансовой системе".
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