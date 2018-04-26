Джордж Мартин не выпустит новый том саги "Песнь льда и пламени" в 2018 году

Очередной том эпопеи "Песнь льда и пламени" не выйдет в 2018 году. Об этом сообщил американский писатель Джордж Мартин.
— Нет, зима не приходит… во всяком случае, не в 2018 году, — написал Мартин в своём блоге.
При этом писатель сообщил, что в ноябре текущего года выйдет иллюстрированная "История королей Вестероса" по мотивам его саги.
— Части книги уже появлялись тут и там, — подчеркнул писатель.
По его словам, повествование будет вестись от лица вымышленного летописца. Ожидается, что в США книга поступит в продажу 20 ноября.
Серия "Песнь льда и пламени" известна в первую очередь как литературный первоисточник для сериала "Игра престолов". Создатели сериала планируют завершить его к 2020 году.
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