Джордж Мартин не выпустит новый том саги "Песнь льда и пламени" в 2018 году

Выход шестой по счёту книги эпопеи под названием "Ветра зимы" ожидается с 2015 года.

Очередной том эпопеи "Песнь льда и пламени" не выйдет в 2018 году. Об этом сообщил американский писатель Джордж Мартин.

— Нет, зима не приходит… во всяком случае, не в 2018 году, — написал Мартин в своём блоге.

При этом писатель сообщил, что в ноябре текущего года выйдет иллюстрированная "История королей Вестероса" по мотивам его саги.

— Части книги уже появлялись тут и там, — подчеркнул писатель.

По его словам, повествование будет вестись от лица вымышленного летописца. Ожидается, что в США книга поступит в продажу 20 ноября.

Серия "Песнь льда и пламени" известна в первую очередь как литературный первоисточник для сериала "Игра престолов". Создатели сериала планируют завершить его к 2020 году.