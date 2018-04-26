"Реал" стал первым клубом, достигшим 150 побед в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал", выиграв в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", первый из всех клубов Старого Света достиг отметки в 150 побед в этом турнире.
Seguimos haciendo historia.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 25 апреля 2018 г.
Vídeo #HalaMadrid #APorLa13 https://t.co/vkaizcLZw4
Помимо этого, подопечные Зинедина Зидана повторили рекорд своего заклятого соперника — "Барселоны" — по количеству викторий в еврокубках. Теперь у мадридцев и каталонцев по 306 выигрышей.
¡Gran trabajo EQUIPO!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 25 апреля 2018 г.
#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/CXFsAjF22O
Впрочем, "Реал" может обойти "Барсу" уже на следующей неделе, 1 мая, если будет сильнее "Баварии" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Напомним, "сливочные" рекордные 12 раз завоёвывали Кубок чемпионов/Лигу чемпионов. При этом команда из Мадрида в нынешнем сезоне имеет шансы выиграть ЛЧ третий раз кряду.
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