"Реал" стал первым клубом, достигшим 150 побед в Лиге чемпионов

Помимо этого, подопечные Зинедина Зидана повторили рекорд своего заклятого соперника — "Барселоны" — по количеству викторий в еврокубках. Теперь у мадридцев и каталонцев по 306 выигрышей.

Мадридский "Реал", выиграв в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", первый из всех клубов Старого Света достиг отметки в 150 побед в этом турнире.

Помимо этого, подопечные Зинедина Зидана повторили рекорд своего заклятого соперника — "Барселоны" — по количеству викторий в еврокубках. Теперь у мадридцев и каталонцев по 306 выигрышей.

Впрочем, "Реал" может обойти "Барсу" уже на следующей неделе, 1 мая, если будет сильнее "Баварии" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, "сливочные" рекордные 12 раз завоёвывали Кубок чемпионов/Лигу чемпионов. При этом команда из Мадрида в нынешнем сезоне имеет шансы выиграть ЛЧ третий раз кряду.