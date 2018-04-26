Рядом с мужем. Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в Музее мадам Тюссо

Отмечается, что бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, посетивший выставку, подчеркнул схожесть копии с оригиналом.

В нью-йоркском Музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Меланьи Трамп. Она разместилась рядом со скульптурой американского лидера Дональда Трампа, сообщает сайт музея.

Отмечается, что бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, посетивший выставку, подчеркнул схожесть копии с оригиналом.

— Я совсем не шучу, так как сравнивал с фотографией меня и первой леди, снятой до моей отставки. Снимок меня и восковой фигуры первой леди выглядит, что поразительно, почти так же. Впечатляет, — сказал он.

Скульптура Меланьи Трамп — составная часть отдельной экспозиции "Дайте Меланье высказаться". Речь идёт о том, что посетители могут с 25 апреля по 31 мая 2018 год послать "твиты" от лица первой леди страны в блоге @MTMelaniaMoments.

Кроме Нью-Йорка, отделения Музея мадам Тюссо также базируются в Вашингтоне и Орландо.