Пассажиры Emirates смогут сдавать багаж не выходя из дома

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Пассажиры Emirates смогут сдавать багаж не выходя из дома

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Фото: © Flickr/Markus Poerschke

При этом услугу можно заказать не менее чем за 12 часов до отправления авиарейса.

Авиакомпания Emirates запустила услугу регистрации и сдачи багажа из дома. Об этом сообщает Gulf News.

По информации издания, пассажиры смогут сдать до семи предметов в багаж сотруднику авиакомпании, который выезжает на дом за отдельную плату. Представитель Emirates взвешивает чемоданы, прикрепляет бирки, регистрирует пассажиров на рейс и выдаёт им посадочные талоны. Затем багаж доставляется в аэропорт.

Услугой можно воспользоваться в любом классе обслуживания.

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