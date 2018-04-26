Пассажиры Emirates смогут сдавать багаж не выходя из дома

Авиакомпания Emirates запустила услугу регистрации и сдачи багажа из дома. Об этом сообщает Gulf News.
По информации издания, пассажиры смогут сдать до семи предметов в багаж сотруднику авиакомпании, который выезжает на дом за отдельную плату. Представитель Emirates взвешивает чемоданы, прикрепляет бирки, регистрирует пассажиров на рейс и выдаёт им посадочные талоны. Затем багаж доставляется в аэропорт.
Услугой можно воспользоваться в любом классе обслуживания.
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