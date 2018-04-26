Макрон: Трамп примет решение выйти из иранской ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп может принять решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

— Моё мнение — я не знаю, что решит ваш президент, — заключается в том, что он отделается от этой сделки по внутренним причинам, — заявил Макрон во время пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона.

При этом лидер Франции добавил, что Париж и Вашингтон должны разрабатывать новую сделку по иранской ядерной программе.