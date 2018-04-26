На Украине сообщили о сотнях самоубийств военных за время операции в Донбассе

Всего статус участника боевых действий с начала военной операции получило 326 000 человек.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что с начала проведения военной операции в Донбассе 554 военнослужащих покончило с собой.

— За время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершило самоубийство (официальная статистика реестра досудебных расследований на 01.04.2018), — написал Матиос в своём "фейсбуке".

Он добавил, что за тот же промежуток времени 3784 военных погибло, ещё 8489 военных было ранено. Всего статус участника боевых действий с начала военной операции в Донбассе получило 326 000 человек.

Матиос также заявил, что в 2018 году из госбюджета Украины было выделено 109 миллионов гривен (4 миллиона долларов) на реабилитацию и адаптацию военнослужащих. Однако эти мероприятия в стране не проводились, так как Министерство социальной политики не утвердило документы, необходимые для заключения договоров о предоставлении подобных услуг.

— Из-за объективного отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом... в воинских частях подход к психологической реабилитации по объективным причинам остаётся вынужденно формальным", — добавил военный прокурор.