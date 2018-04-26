В Приамурье из санатория эвакуировали 100 детей из-за угрозы пожара

По данным Амурского центра гидрометеорологической службы, 26 апреля в регионе ожидается усиление северо-западного ветра местами в порывах до 17–22 метров в секунду, что повышает риск ухудшения лесопожарной обстановки.

В пригороде Благовещенска из санатория "Василёк" эвакуировано 100 детей по причине сложной пожарной обстановки в окрестностях. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо школьников, из лечебного учреждения также эвакуировали и двух проходивших курс оздоровления беременных женщин.

— Пострадавших нет, сам санаторий пожаром не задет, — рассказали в министерстве.

Женщин доставили в областной перинатальный центр, а детей временно разместили в детской городской клинической больнице.

Как отметил министр здравоохранения Андрей Субботин, при нормализации обстановки все пациенты санатория вернутся обратно на долечивание.

По данным Амурского центра гидрометеорологической службы, 26 апреля в регионе ожидается усиление северо-западного ветра местами в порывах до 17–22 метров в секунду, что повышает риск ухудшения лесопожарной обстановки.