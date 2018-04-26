Мэр Одессы начал совещание на украинском языке, но потом перешёл на русский

Мэр Одессы Геннадий Труханов попытался провести совещание городского совета на украинском языке, но вскоре перешёл на русский. Об этом пишет местное издание "Думская".
В сообщении говорится, что скорее всего решение главы города может быть связано с повесткой заседания — депутаты рассматривали два проекта решения, предусматривающих переход мэрии на работу на украинском языке. В итоге депутаты отклонили обе инициативы.
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