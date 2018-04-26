Мэр Одессы начал совещание на украинском языке, но потом перешёл на русский

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Мэр Одессы начал совещание на украинском языке, но потом перешёл на русский

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Фото: © РИА Новости

Мэр Одессы Геннадий Труханов попытался провести совещание городского совета на украинском языке, но вскоре перешёл на русский. Об этом пишет местное издание "Думская".

В сообщении говорится, что скорее всего решение главы города может быть связано с повесткой заседания — депутаты рассматривали два проекта решения, предусматривающих переход мэрии на работу на украинском языке. В итоге депутаты отклонили обе инициативы.

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