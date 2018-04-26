Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии

По мнению генерал-лейтенанта Тони Томаса, обеспечивающая поддержку спецназу в Сирии американская авиация вынуждена работать в "наиболее агрессивных условиях на Земле".

Командующий силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас рассказал, что самолёты американских ВВС столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. Об этом передаёт телеканал Fox News.

По мнению Томаса, обеспечивающая поддержку спецназу в Сирии американская авиация вынуждена работать в "наиболее агрессивных условиях на Земле".

Также командующий силами специальных операций отметил, что противники США "ежедневно проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя самолёты AC-130".

При этом отмечается, что под формулировкой "противники", вероятнее всего, речь велась о РФ или поддерживаемых ею силах.