Экс-президент находится в сознании и может разговаривать с врачами, родственниками и друзьями.

Бывший президент США Джордж Буш — старший покинул отделение реанимации, однако останется в больнице ещё несколько дней. Об этом сообщил представитель семьи Джим Макграт.

Herewith an update on the health of former President @GeorgeHWBush: pic.twitter.com/vfhKBv8EFD — Jim McGrath (@jgm41) 25 апреля 2018 г.

— Президент Джордж Г. У. Буш был переведен из палаты интенсивной терапии в Методистской больнице Хьюстона в обычную палату, и ожидается, что он продолжит восстанавливаться там в течение ещё нескольких дней, — написал Макграт в "Твиттере".

Он добавил, что 93-летний экс-президент находится в сознании и может разговаривать с врачами, родственниками и друзьями.

Напомним, Джордж Буш — старший был госпитализирован в больницу Хьюстона из-за инфекции крови. Здоровье бывшего американского лидера ухудшилось после смерти его супруги Барбары 18 апреля (17 апреля по времени Вашингтона).