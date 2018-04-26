Джордж Буш – старший покинул отделение реанимации

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Джордж Буш – старший покинул отделение реанимации

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Фото: © REUTERS/LARRY DOWNING

Экс-президент находится в сознании и может разговаривать с врачами, родственниками и друзьями.

Бывший президент США Джордж Буш — старший покинул отделение реанимации, однако останется в больнице ещё несколько дней. Об этом сообщил представитель семьи Джим Макграт.

— Президент Джордж Г. У. Буш был переведен из палаты интенсивной терапии в Методистской больнице Хьюстона в обычную палату, и ожидается, что он продолжит восстанавливаться там в течение ещё нескольких дней, — написал Макграт в "Твиттере".

Он добавил, что 93-летний экс-президент находится в сознании и может разговаривать с врачами, родственниками и друзьями.

Напомним, Джордж Буш — старший был госпитализирован в больницу Хьюстона из-за инфекции крови. Здоровье бывшего американского лидера ухудшилось после смерти его супруги Барбары 18 апреля (17 апреля по времени Вашингтона).

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