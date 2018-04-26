Легенда "Ливерпуля" может возглавить "Рейнджерс"

Бывший капитан английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард в следующем сезоне может стать главным тренером шотландского "Рейнджерс".
По информации Todomercadoweb.es, легенда мерсисайдцев и сборной Англии уже встретился с президентом шотландского клуба Дэйвом Кингом. Отмечается, что стороны обсудили условия будущего соглашения.
Джеррард с сентября прошлого года тренирует юношескую команду "Ливерпуля". Что касается его возможного нового места работы, сейчас, за четыре тура до конца чемпионата, "Рейнджерс" занимает второе место, отставая от лидирующего "Селтика" на 10 очков. Пока "рейнджеров" возглавляет Грэм Марти, однако боссы клуба не настроены на дальнейшее сотрудничество с наставником.
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