ЦБ утвердил план помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку

Центральный банк России утвердил план действий по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, в качестве одной из мер, направленных на обеспечение нормальной деятельности банка и на повышение его финансовой устойчивости, станет участие Центробанка в качестве инвестора с использованием финансов Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

— При этом банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, — сообщили в ЦБ.