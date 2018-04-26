США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Читайте также

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

3422

Фото: © REUTERS

Запуск считается успешным, если ракета не сошла с заданной траектории полёта, её приборы работали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку.

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели первое в 2018 году испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобальных ударов ВВС.

Пуск был произведён с базы Ванденберг (штат Калифорния). Он признан успешным.

— Хотя головная часть достигла намеченной цели, результаты испытаний и анализа полученных данных не публикуются, — говорится в документе.

В пресс-службе также отметили, что целью испытаний стала проверка готовности, эффективности и точности системы. Сама ракета не была оснащена боеголовкой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×