США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели первое в 2018 году испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобальных ударов ВВС.
Пуск был произведён с базы Ванденберг (штат Калифорния). Он признан успешным.
— Хотя головная часть достигла намеченной цели, результаты испытаний и анализа полученных данных не публикуются, — говорится в документе.
В пресс-службе также отметили, что целью испытаний стала проверка готовности, эффективности и точности системы. Сама ракета не была оснащена боеголовкой.
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