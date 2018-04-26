Россия опередила США в рейтинге эффективности правительств

Среди представителей Старого Света на самых высоких позициях оказались Албания (17-е место), Сербия (18-е), Польша (21-е), Германия (24-е) и Франция (25-е).

В совместном исследовании Gallup International и "Ромир", оценивавшем эффективность работы правительств на всей планете, Россия заняла 16-е место, опередив страны Европы и США, которые расположились на 41-й строчке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Опрос около 54 тысяч граждан в 52 странах мира проходил с ноября по декабрь прошлого года. В итоге наиболее эффективным правительством могут похвастать Филиппины, на второй строчке рейтинга расположился Вьетнам, а на третьей — Индия.

Среди представителей Старого Света на самых высоких позициях оказались Албания (17-е место), Сербия (18-е), Польша (21-е), Германия (24-е) и Франция (25-е).

Что касается аутсайдеров, ими, по мнению опрошенных людей, стали правительства Хорватии, Японии и Латвии.

В РФ почти каждый второй респондент (46%) положительно оценил эффективность работы правительства, а каждый третий (33%) посчитал, что власть уважает мнение россиян. Кроме того, четверо из десяти опрошенных людей (44%) согласны с тем, что "правительство ведёт страну в правильном направлении".