WSJ: Закрытый ядерный полигон в КНДР был непригоден для испытаний

На полигоне Пхунгери, расположенном недалеко от границы с Россией и Китаем, Пхеньян провёл шесть подземных ядерных пусков.

Большая часть ядерного полигона, который лидер КНДР Ким Чен Ын объявил закрытым, была непригодна для испытаний из-за обрушения туннеля после последнего взрыва, проведённого там. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследования сейсмологов из Китая.

Отмечается, что некоторые официальные лица США назвали закрытие полигона северокорейским лидером "пустым жестом". По их мнению, на такой шаг Ким Чен Ын пошёл, чтобы повлиять на отношения с Вашингтоном и Сеулом, но при этом сохранить своё ядерное оружие.

Напомним, 21 апреля Ким Чен Ын объявил о замораживании всех ракетных и ядерных испытаний в стране, а также о закрытии ядерного полигона на севере КНДР.